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Українців попередили про затримки потягів через масштабну атаку РФ

Україна , Неділя 17 листопада 2024 10:56
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Українців попередили про затримки потягів через масштабну атаку РФ Фото: українців попередили про затримки потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Через масовану атаку ворога 17 листопада по Україні були знеструмлені кілька ділянок залізниці. Українців попередили про затримки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Були знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Станом на 10:20 знеструмлені колії під'єднали до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами.

На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами.

З затримкою курсують потяги:

  • №51 Запоріжжя - Одеса;
  • №207 Харків - Одеса;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса;
  • №78 Ковель - Одеса;
  • №87 Запоріжжя - Ковель;
  • №59 Харків - Одеса.

Стежити за затримками потягів можна за посиланням.

Наслідки атаки РФ

Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала найпотужнішого удару за останні три місяці. Як повідомив президент Володимир Зеленський, РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 ворожих цілей.

Ворог спрямував удар по об'єкти енергетики. Атаковані об'єкти генерації, зокрема теплоелектростанції, а також об’єкти передачі електроенергії. Через обстріл по Україні запровадили аварійні відключення світла.

Через атаку у Миколаєві та Львівській області є жертви, у Києві, Дніпрі, Кременчуці і Запоріжжі є постраждалі.

У Дніпропетровській області росіяни вдарили по депо, двоє залізничників загинули, ще троє поранені. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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