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На Закарпатті дощі й грози, на решті територій до +27: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 22 вересня, очікуються короткочасні дощі та грози на Закарпатті й Прикарпатті. На решті територій мінлива хмарність, повітря прогріється до +27.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +11 до +15 вночі й від +24 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +23 до +27 вдень;
  • на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +24 до +27 вдень.

Фото: прогноз погоди на 22 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів.Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +10 - +15, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +24-26.

"Зверніть увагу, 22-24 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додала пресслужба. 

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