На Закарпатье дожди и грозы, на остальных территориях до +27: погода на завтра

Завтра, 22 сентября, ожидаются кратковременные дожди и грозы на Закарпатье и Прикарпатье. На остальных территориях переменная облачность, воздух прогреется до +27.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Переменная облачность. Без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 22 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +10 - +15, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +13 - +15, днем около +24-26.
"Обратите внимание, 22-24 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавила пресс-служба.
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