На Закарпатті депутат облради нібито зобразила карту області у кольорах прапора Угорщини

Повідомляється, що депутат опублікувала карту з квітами угорського прапора, а також із текстом на угорському "Боже, зберігай Закарпаття".

Видання наголошує, що цей інцидент стався на тлі її поривів зі звинуваченнями про "утиски етнічних угорців" у Закарпатській області.

Пізніше чиновниця видалила пост із проорбанськими наративами.

Оновлено. Депутат назвала публікацію у ЗМІ "фейком", який нібито "створив і поширив" ще один народний обранець із Закарпаття Віктор Балога.

"Фейк, який створив і поширив цей російський манкурт на мене про нібито викладене мною зображення Закарпаття в соцмережах у вигляді угорського прапора, лише демонструє його ксенофобське та сексистське нутро", - написала Петєї у Facebook.

Вона також звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням "зупинити антиукраїнську діяльність Віктора Балоги, яка дискредитує Україну на міжнародній арені та дестабілізує ситуацію у мирному Закарпатті".