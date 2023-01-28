На Закарпатье депутат облсовета изобразила карту области в цветах флага Венгрии

Сообщается, что депутат опубликовала карту с цветами венгерского флага, а также с текстом на венгерском "Боже, храни Закарпатье".

Издание подчеркивает, что этот инцидент произошел на фоне ее порывов с обвинениями о "притеснениями этнических венгров" в Закарпатской области.

Позже чиновница удалила пост с проорбанскими нарративами.