На Закарпатье депутат облсовета изобразила карту области в цветах флага Венгрии

Депутат Закарпатского областного совета от партии КМКС (партия венгров Украины) Юдита Петеи опубликовала карту области в цветах флага Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мукачево.net".
Сообщается, что депутат опубликовала карту с цветами венгерского флага, а также с текстом на венгерском "Боже, храни Закарпатье".
Издание подчеркивает, что этот инцидент произошел на фоне ее порывов с обвинениями о "притеснениями этнических венгров" в Закарпатской области.
Позже чиновница удалила пост с проорбанскими нарративами.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" территории Украины и Румынии.
Также сообщалось, что крайне правый депутат венгерского парламента Ласло Торойкои пожелал Польше по случаю Дня независимости снова иметь общую границу с Венгрией и опубликовал провокационное фото, сделанное после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году.
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