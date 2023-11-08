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У Сумській області чоловік побив співробітника ТЦК за повістку

Сумська область, Середа 08 листопада 2023 22:49
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У Сумській області чоловік побив співробітника ТЦК за повістку Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумській області затримали чоловіка, який побив військового під час спроби вручити йому повістку в армію. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

Деталі справи

Подія сталася ще 12-го липня, військовослужбовці зупинили автомобіль "Opel Vivaro", під керуванням 44-річного чоловіка, для перевірки документів. Спілкуючись із водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку.

Місцевий мешканець відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

Правопорушника затримали

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом "погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Після чого правопорушник почав переховуватися від поліції у столиці, де його й затримали правоохоронці. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Йому загрожує до 5 років в‘язниці.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів оголошено мобілізацію та воєнний стан. Але студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

Вчора повідомлялось, що російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що в Сумській області нібито мобілізують студентів. Це - фейк.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що наразі ситуація на фронті складна, однак контрольована. Тому не треба "роздмухувати тему" мобілізації та її можливого посилення.

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