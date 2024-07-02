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На Закарпатті чоловік порізав собі руки під час візиту до ТЦК: у військкоматі відреагували

Вівторок 02 липня 2024 22:22
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На Закарпатті чоловік порізав собі руки під час візиту до ТЦК: у військкоматі відреагували Ілюстративне фото: на Закарпатті чоловік у ТЦК порізав собі руки (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Закарпатській області чоловік під час візиту до територіального центру комплектування порізав собі руки. Йому надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний ТЦК та СП у Facebook.

У ТЦК нагадали, що в соцмережах поширили пост Пилипа Луніна, де він розповідає, як порізав собі руки у туалеті, щоб не йти воювати.

За даними військкомату, чоловік під час уточнення його військово-облікових даних відмовився надавати військово-обліковий документ та не приховував небажання служити.

"Під час спілкування попросився до туалету. Через деякий час його виявили на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК і СП миттєво наклали турнікет, надали медичну допомогу, викликали поліцію і карету швидкої допомоги", - уточнили в ТЦК, додавши, що чоловіка госпіталізували.

За даними військкомату, Пилип Лунін у 2017 році був визнаний обмежено придатним та його поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації.

Мобілізація до 25 років

Нагадаємо, в Україні мобілізувати можуть віком від 25 до 60 років. Але є три категорії чоловіків, які підлягають мобілізації до 25 років.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна нардеп Федір Веніславський, до однієї з цих категорій входять чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані обмежено придатними.

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