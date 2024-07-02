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На Закарпатье мужчина порезал себе руки во время визита в ТЦК: в военкомате отреагировали

Вторник 02 июля 2024 22:22
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На Закарпатье мужчина порезал себе руки во время визита в ТЦК: в военкомате отреагировали Иллюстративное фото: на Закарпатье мужчина в ТЦК порезал себе руки (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области мужчина во время визита в территориальный центр комплектования порезал себе руки. Ему предоставили медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК и СП в Facebook.

В ТЦК напомнили, что в соцсетях распространили пост Филипа Лунина, где он рассказывает, как порезал себе руки в туалете, чтобы не идти воевать.

По данным военкомата, мужчина во время уточнения его военно-учетных данных отказался предоставлять военно-учетный документ и не скрывал нежелания служить.

"Во время общения попросился в туалет. Через некоторое время его обнаружили сидящим на полу с резаными ранами на руке. Военнослужащие ТЦК и СП мгновенно наложили турникет, оказали медицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи", - уточнили в ТЦК, добавив, что мужчину госпитализировали.

По данным военкомата, Филип Лунин в 2017 году был признан ограниченно пригодным и его поставили на учет военнообязанных. Поэтому он подлежит призыву по мобилизации.

Мобилизация до 25 лет

Напомним, в Украине мобилизовать могут в возрасте от 25 до 60 лет. Но есть три категории мужчин, которые подлежат мобилизации до 25 лет.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина нардеп Федор Вениславский, в одну из этих категорий входят мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно пригодными.

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