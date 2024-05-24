На Закарпатті чоловік помер у військкоматі

На Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів області помер чоловік. Розпочато перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.
Так, в ТЦК та СП розповіли, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття.
"Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", яка по приїзду констатувала смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за даним фактом призначено службову перевірку. Водночас у військкоматі додають, що, "на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії".
Нагадаємо, у квітні на Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру. У нього відбувся епілептичний напад.
При цьому, за словами, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубинця, він був визнаний придатним до військової служби.
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