На Закарпатье мужчина умер в военкомате

Так, в ТЦК и СП рассказали, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по выводам ВВК был годен к службе, резко ухудшилось самочувствие.

"Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезду констатировала смерть. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту назначена служебная проверка. В то же время в военкомате добавляют, что, "к сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии".

Не первый случай

Напомним, в апреле на Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него произошел эпилептический приступ.

При этом, по словам, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, он был признан годным к воинской службе.