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На Закарпатті через сильні опади затопило кілька районів (фото)

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Закарпатська область, Понеділок 12 грудня 2022 14:03
На Закарпатті через сильні опади затопило кілька районів (фото) Фото: на Закарпатті через сильні опади затопило кілька районів (t.me/VGlagola)
Автор: Руслан Гаращенко

У Закарпатській області через сильні опади значно зріс рівень води у річках, що спричинило підтоплення населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького у Facebook.

Він розповів, що цими вихідними в регіоні спостерігалася дощова погода, у зв'язку з чим рівень води в річках підвищився.

"На Тисі та її верхніх притоках на 10-30 см, на решті річок - 0,3-1,6 м. На річках центральної та західної частини області у другій половині 11 грудня у спаді попередньої хвилі паводку відновилося підвищення рівнів води від 1, 5 до 4,0 м", - зазначив Білецький.

У зв'язку з інтенсивними опадами сталося підтоплення сільськогосподарських угідь у 4 районах області – Ужгородському, Берегівському, Хустському та Мукачівському.

Фото: наслідки негоди у Закарпатській області (t.me/VGlagola)

Через негоду було також знеструмлено кілька населених пунктів, проте електропостачання вдалося відновити.

Крім того, під воду пішла ділянка автомобільної дороги Великі Ком'яті - Вилок (Берегівський район) завдовжки близько 200 м. Наразі проїзд на цій ділянці можливий лише для авто підвищеної прохідності.

В ОДА попереджають, що рівень води ще зростатиме на річках Тиса та Латориця в районі Чопа.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні 12 грудня буде хмарною з туманом. Майже всі області накриють дощі та сніг.

Також ми писали, що сьогодні вранці Київ засипало снігом. Столичних водіїв закликали не виїжджати без потреби.

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