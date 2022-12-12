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На Закарпатье из-за сильных осадков затопило несколько районов (фото)

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Закарпатская область, Понедельник 12 декабря 2022 14:03
На Закарпатье из-за сильных осадков затопило несколько районов (фото) Фото: на Закарпатье из-за сильных осадков затопило несколько районов (t.me/VGlagola)
Автор: Руслан Гаращенко

В Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого в Facebook.

Он рассказал, что в эти выходные в регионе наблюдалась дождливая погода, в связи с чем уровень воды в реках повысился.

"На Тисе и ее верхних притоках на 10-30 см, на остальных рек - 0,3-1,6 м. На реках центральной и западной части области во второй половине 11 декабря в спаде предыдущей волны паводка возобновилось повышение уровней воды от 1,5 до 4,0 м", - отметил Билецкий.

В связи с интенсивными осадками произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в 4 районах области - Ужгородском, Береговском, Хустском и Мукачевском.

Фото: последствия непогоды в Закарпатской области (t.me/VGlagola)

Из-за непогоды были также обесточены несколько населенных пунктов, однако электроснабжение удалось восстановить.

Кроме того, под воду ушел участок автомобильной дороги Большие Комяти - Вилок (Береговский район) протяженностью около 200 м. Сейчас проезд на этом участке возможен только для авто повышенной проходимости.

В ОГА предупреждают, что уровень воды еще будет расти на реках Тиса и Латорица в районе Чопа.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине 12 декабря будет облачной с туманом. Почти все области накроют дожди и снег.

Также мы писали, что сегодня утром Киев засыпало снегом. Столичных водителей призвали не выезжать без надобности.

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