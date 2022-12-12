На Закарпатье из-за сильных осадков затопило несколько районов (фото)
В Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого в Facebook.
Он рассказал, что в эти выходные в регионе наблюдалась дождливая погода, в связи с чем уровень воды в реках повысился.
"На Тисе и ее верхних притоках на 10-30 см, на остальных рек - 0,3-1,6 м. На реках центральной и западной части области во второй половине 11 декабря в спаде предыдущей волны паводка возобновилось повышение уровней воды от 1,5 до 4,0 м", - отметил Билецкий.
В связи с интенсивными осадками произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в 4 районах области - Ужгородском, Береговском, Хустском и Мукачевском.
Фото: последствия непогоды в Закарпатской области (t.me/VGlagola)
Из-за непогоды были также обесточены несколько населенных пунктов, однако электроснабжение удалось восстановить.
Кроме того, под воду ушел участок автомобильной дороги Большие Комяти - Вилок (Береговский район) протяженностью около 200 м. Сейчас проезд на этом участке возможен только для авто повышенной проходимости.
В ОГА предупреждают, что уровень воды еще будет расти на реках Тиса и Латорица в районе Чопа.
Напомним, согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине 12 декабря будет облачной с туманом. Почти все области накроют дожди и снег.
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