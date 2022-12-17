На Закарпатті через лавину посипалася гора, постраждали будинки

Надзвичайна подія сталася у Нересницькій громаді у Тячівському районі у суботу, 17 грудня.

Наразі невідомо, чи постраждалі в результаті обвалення на горі.

Також немає даних, скільки саме будинків накрили каміння, та ступінь їх пошкодження.

Попереджаємо, на кадрах звучить ненормативна лексика!

Відео: обвалення гірської маси при сходженні лавини у Нересницькій громаді на Закарпатті

Додамо, що рятувальники попереджали про значну сніголавинну небезпеку (III рівень) протягом цих вихідних на високогір'ї східної частини Закарпатської області та закликали громадян утриматися від походу в гори.