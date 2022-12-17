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В Закарпатье из-за лавины посыпалась гора, пострадали дома

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Закарпатская область, Суббота 17 декабря 2022 23:32
В Закарпатье из-за лавины посыпалась гора, пострадали дома Фото: на Закарпатье произошел обвал на горе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Закарпатской области сошла лавина, которая сопровождалась обрушением горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видео в сети, снятое очевидцами.

Чрезвычайное происшествие произошло в Нересницкой общине в Тячевском районе в субботу, 17 декабря.

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обрушения на горе.

Также нет данных, сколько именно домов накрыли камни, и степень их повреждения.

Предупреждаем, на кадрах звучит ненормативная лексика!

Видео: обрушение горной массы при схождении лавины в Нересницкой общине на Закарпатье

Добавим, что спасатели предупреждали о значительной снеголавинной опасности (III уровень) в течение этих выходных на высокогорье восточной части Закарпатской области, и призывали граждан воздержаться от похода в горы.

Напомним, на этой неделе в Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.

Также сообщалось, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 16 декабря была значительная лавинная опасность.

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