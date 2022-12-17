В Закарпатье из-за лавины посыпалась гора, пострадали дома
В Закарпатской области сошла лавина, которая сопровождалась обрушением горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видео в сети, снятое очевидцами.
Чрезвычайное происшествие произошло в Нересницкой общине в Тячевском районе в субботу, 17 декабря.
В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обрушения на горе.
Также нет данных, сколько именно домов накрыли камни, и степень их повреждения.
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Видео: обрушение горной массы при схождении лавины в Нересницкой общине на Закарпатье
Добавим, что спасатели предупреждали о значительной снеголавинной опасности (III уровень) в течение этих выходных на высокогорье восточной части Закарпатской области, и призывали граждан воздержаться от похода в горы.
Напомним, на этой неделе в Закарпатской области из-за сильных осадков значительно вырос уровень воды в реках, что повлекло за собой подтопления населенных пунктов.
Также сообщалось, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 16 декабря была значительная лавинная опасность.
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