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Використання газових балонів вдома: рятувальники нагадали українцям важливе правило

Субота 23 грудня 2023 21:23
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Використання газових балонів вдома: рятувальники нагадали українцям важливе правило Фото: рятувальники нагадали українцям важливе правило щодо використання газових балонів (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Українцям не рекомендують перезаправляти одноразові газові балони. Такі дії дуже небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники зазначають, що перезаправляти газові балони не можна, оскільки:

  • Їхні стінки дуже тонкі, тому що розраховані на одноразове використання. Тому вони можуть не витримати повторної заправки та вибухнути.
  • При перезаправці балона є висока можливість пошкодити клапан. Це призведе до витоку газу та подальшого отруєння.

У ДСНС рекомендують купувати газові балони тільки в ліцензованих точках продажу, перевіряти сертифікат якості та дотримуватися інструкцій виробника.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі стався вибух газу в багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту була поранена літня жінка.

Також ми писали, що у листопаді у житловому будинку на території Київської області вибухнув газовий балон. Постраждала одна людина.

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ДСНС Газ Вибух газу
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