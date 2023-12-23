Використання газових балонів вдома: рятувальники нагадали українцям важливе правило

Українцям не рекомендують перезаправляти одноразові газові балони. Такі дії дуже небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

Рятувальники зазначають, що перезаправляти газові балони не можна, оскільки:

Їхні стінки дуже тонкі, тому що розраховані на одноразове використання. Тому вони можуть не витримати повторної заправки та вибухнути.

При перезаправці балона є висока можливість пошкодити клапан. Це призведе до витоку газу та подальшого отруєння.

У ДСНС рекомендують купувати газові балони тільки в ліцензованих точках продажу, перевіряти сертифікат якості та дотримуватися інструкцій виробника.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі стався вибух газу в багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту була поранена літня жінка.

Також ми писали, що у листопаді у житловому будинку на території Київської області вибухнув газовий балон. Постраждала одна людина.