На Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва: є постраждалий (фото)

На Закрпатті Audi A8, за кермом якої була молода жінка, зіткнулась з поїздом. Є постраждалий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Так, поблизу залізничного переїзду легковик Audi A8, за кермом якого перебувала місцева 27-річна мешканка, виїхав на колію та зіткнувся з поїздом.
"В салоні авто знаходились троє осіб. Двоє - не постраждали. 23-річний чоловік отримав травми та госпіталізований до лікарні", - розповіли рятувальники.
Фото з місця аварії з поїздом на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)
Співробітники ДСНС оперативно провели роботи з буксирування авто, після чого рух поїзду було відновлено.
Як повідомлялося раніше, раніше у Дубно сталася ДТП на залізничному переїзді за участю пасажирського поїзда та вантажівки. Тоді теж постраждала людина.
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