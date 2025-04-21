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На Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва: є постраждалий (фото)

Фото: на Закарпатті Audi A8 зіткнулась з поїздом, який йшов з Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

На Закрпатті Audi A8, за кермом якої була молода жінка, зіткнулась з поїздом. Є постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, поблизу залізничного переїзду легковик Audi A8, за кермом якого перебувала місцева 27-річна мешканка, виїхав на колію та зіткнувся з поїздом.

"В салоні авто знаходились троє осіб. Двоє - не постраждали. 23-річний чоловік отримав травми та госпіталізований до лікарні", - розповіли рятувальники.
 

 


Фото з місця аварії з поїздом на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)

Співробітники ДСНС оперативно провели роботи з буксирування авто, після чого рух поїзду було відновлено.

Як повідомлялося раніше, раніше у Дубно сталася ДТП на залізничному переїзді за участю пасажирського поїзда та вантажівки. Тоді теж постраждала людина.

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ДТПЗакарпаття