На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: дитина загинула

У Закарпатській області внаслідок нещасного випадку загинула восьмирічна дівчинка - на дитину впало дерево, яке зрізав знайомий родини. Трагедія сталася вдень 5 січня у селі Вінкове Мукачівського району.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Закарпатської області та Закарпатську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 60-річний чоловік зрізав дерева неподалік будинку родини. У цей час восьмирічна дівчинка гралася поруч, а її мати перебувала в оселі. Під час порізки одне з дерев упало на дитину.
Від отриманих травм дівчинка померла на місці події ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Про смерть дитини правоохоронців повідомили медики.
У прокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, чоловік не забезпечив безпеку дитини під час проведення робіт, що й призвело до трагедії.
Поліцейські затримали 60-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження:
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
