На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: ребенок погиб

Что произошло

По данным следствия, 60-летний мужчина срезал деревья недалеко от дома семьи. В это время восьмилетняя девочка играла рядом, а ее мать находилась в доме. Во время порезки одно из деревьев упало на ребенка.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи. О смерти ребенка правоохранителям сообщили медики.

В прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, мужчина не обеспечил безопасность ребенка во время проведения работ, что и привело к трагедии.

Уголовное производство

Полицейские задержали 60-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители открыли два уголовных производства:

по ч. 1 ст. 119 УК Украины - убийство по неосторожности;

по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мукачевская окружная прокуратура. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение задержанному о подозрении.