На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: ребенок погиб

В Закарпатской области в результате несчастного случая погибла восьмилетняя девочка - на ребенка упало дерево, которое срезал знакомый семьи. Трагедия произошла днем 5 января в селе Винково Мукачевского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области и Закарпатскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 60-летний мужчина срезал деревья недалеко от дома семьи. В это время восьмилетняя девочка играла рядом, а ее мать находилась в доме. Во время порезки одно из деревьев упало на ребенка.
От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи. О смерти ребенка правоохранителям сообщили медики.
В прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, мужчина не обеспечил безопасность ребенка во время проведения работ, что и привело к трагедии.
Полицейские задержали 60-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Правоохранители открыли два уголовных производства:
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мукачевская окружная прокуратура. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
