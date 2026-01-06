На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: дитина загинула

У Закарпатській області внаслідок нещасного випадку загинула восьмирічна дівчинка - на дитину впало дерево, яке зрізав знайомий родини. Трагедія сталася вдень 5 січня у селі Вінкове Мукачівського району.

Що сталося

За даними слідства, 60-річний чоловік зрізав дерева неподалік будинку родини. У цей час восьмирічна дівчинка гралася поруч, а її мати перебувала в оселі. Під час порізки одне з дерев упало на дитину.

Від отриманих травм дівчинка померла на місці події ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Про смерть дитини правоохоронців повідомили медики.

У прокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, чоловік не забезпечив безпеку дитини під час проведення робіт, що й призвело до трагедії.

Кримінальне провадження

Поліцейські затримали 60-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження:

за ч. 1 ст. 119 КК України - вбивство через необережність;

за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру.