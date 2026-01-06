На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: дитина загинула
У Закарпатській області внаслідок нещасного випадку загинула восьмирічна дівчинка - на дитину впало дерево, яке зрізав знайомий родини. Трагедія сталася вдень 5 січня у селі Вінкове Мукачівського району.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Закарпатської області та Закарпатську обласну прокуратуру.
Що сталося
За даними слідства, 60-річний чоловік зрізав дерева неподалік будинку родини. У цей час восьмирічна дівчинка гралася поруч, а її мати перебувала в оселі. Під час порізки одне з дерев упало на дитину.
Від отриманих травм дівчинка померла на місці події ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Про смерть дитини правоохоронців повідомили медики.
У прокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, чоловік не забезпечив безпеку дитини під час проведення робіт, що й призвело до трагедії.
Кримінальне провадження
Поліцейські затримали 60-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження:
- за ч. 1 ст. 119 КК України - вбивство через необережність;
- за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Раніше РБК-Україна розповідало про смерть 10-річного хлопчика на Вінниччині, який через байдужість дорослих і бездіяльність служб не отримував їжі та належного догляду, попри інвалідність. Матір і посадовців соцслужб та медицини підозрюють у злочинах, а справу взяв під особистий контроль Генеральний прокурор.
Також ми писали про смерть 7-річного хлопчика в приватній стоматологічній клініці Києва після введення наркозу. Поліція повідомила про підозру лікарці-анестезіологу, яка, за даними слідства, застосувала препарат із протипоказаннями, що призвело до зупинки серця дитини.