На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: ребенок погиб

Вторник 06 января 2026 14:51
UA EN RU
На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: ребенок погиб Фото: На Закарпатье дерево упало на ребенка (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Закарпатской области в результате несчастного случая погибла восьмилетняя девочка - на ребенка упало дерево, которое срезал знакомый семьи. Трагедия произошла днем 5 января в селе Винково Мукачевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области и Закарпатскую областную прокуратуру.

Что произошло

По данным следствия, 60-летний мужчина срезал деревья недалеко от дома семьи. В это время восьмилетняя девочка играла рядом, а ее мать находилась в доме. Во время порезки одно из деревьев упало на ребенка.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи. О смерти ребенка правоохранителям сообщили медики.

В прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, мужчина не обеспечил безопасность ребенка во время проведения работ, что и привело к трагедии.

Уголовное производство

Полицейские задержали 60-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители открыли два уголовных производства:

  • по ч. 1 ст. 119 УК Украины - убийство по неосторожности;
  • по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мукачевская окружная прокуратура. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Ранее РБК-Украина рассказывало о смерти 10-летнего мальчика в Винницкой области, который из-за равнодушия взрослых и бездействия служб не получал еды и надлежащего ухода, несмотря на инвалидность. Мать и чиновников соцслужб и медицины подозревают в преступлениях, а дело взял под личный контроль Генеральный прокурор.

Также мы писали о смерти 7-летнего мальчика в частной стоматологической клинике Киева после введения наркоза. Полиция сообщила о подозрении врачу-анестезиологу, которая, по данным следствия, применила препарат с противопоказаниями, что привело к остановке сердца ребенка.

