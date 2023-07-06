На Говерлі через блискавку загинуло двоє людей: серед них - дитина

На горі Говерла сьогодні, 6 липня, внаслідок удару блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка. Також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією рятувальників, сьогодні вдень медпрацівники повідомили, що на Говерлі, а саме на синьому маршруті, через удар блискавки постраждали троє людей, зокрема 11-річна дівчинка.

До місця події направили рятувальників. Коли вони прибули туди, дівчинка та чоловік уже були мертві.

Постраждалу жінку у шоковому стані супроводжували до посту Заросляк та передали медикам.

Рятувальники наголошують, що під час грози у горах необхідно ховатися у заглибленні. При цьому потрібно позбавитися металевих речей, також заборонено торкатися металевих і залізних конструкцій.

Нагадаємо, у січні цього року в Китаї під лавиною загинули 28 людей.

Також ми писали, що у квітні в Альпах на льодовику Армансетт через сходження лавини загинули четверо людей, а ще двоє отримали поранення.