Захід України накрила снігова негода: фото і відео наслідків

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Facebok Головного управління ДСНС у Закарпатській області, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, Telegram-канал "Укренерго", пресслужбу ДСНС Львівської області.

Закарпатська область

Закарпаття вночі накрив сніг та мокрий сніг. У низці населених пунктів дерева впали на дороги, заблокувавши їх.

Підрозділи рятувальників 13 разів виїжджали для розпилення 50 повалених дерев, що перешкоджали руху транспорту. Йдеться про Мукачівський, Хустський і Тячівський райони.

Біля села Лецовиця у Мукачівському районі рятувальники витягнули автомобіль, який через снігопад знесло у кювет.

Крім цього, близько опівночі був знеструмлений пост поліції у селі Нижні Ворота, було підключено генератор місцевого пожежно-рятувального поста. У Закарпатській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Фото: Закарпаття накрили сильні снігопади (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області заявила, що станом на ранок проїзд усіма дорогами державного значення на території Закарпаття забезпечено. Також знято обмеження на рух вантажівок, які було введено напередодні ввечері через сильні снігопади.

Львівська область

Сильний сніг також спостерігався у Самбірському та Стрийському районах Львівської області. На дорогах була ускладнена ситуація.

Рятувальники відбуксирували 8 великовантажних автомобілів на трасі Київ-Чоп.

Фото: у Львівській області застрягли вантажівки (lv.dsns.gov.ua)

Відключення світла

"Укренерго" повідомляє, що станом на ранок 22 грудня знеструмлено через негоду 397 населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях.

Найскладніша ситуація - на Закарпатті. Там шквальний вітер та мокрий сніг залишили без світла 271 населений пункт.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні вдень хмарно з проясненнями. У більшості областей без істотних опадів, але на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем. Також на заході України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Карпатах сьогодні буде вирувати негода. За прогнозами синоптиків, очікується хуртовина, шквальні пориви до 20-25 м/с.

Температура повітря вдень по Україні +1 +6 градусів, на півдні +5 +10 градусів. Вночі температура опуститься до +4 -1, у південних областях буде +2 +7 градусів.