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По Україні плюсова температура, але в Карпатах негода: прогноз синоптиків

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 07:00
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По Україні плюсова температура, але в Карпатах негода: прогноз синоптиків Фото: на заході України можливий сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 22 грудня буде майже без опадів та з плюсовою температурою. Проте у Карпатах очікується негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем. Можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На заході можливі пориви 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с. У горах очікується хуртовина.

Температура повітря вдень +1 +6 градусів, на півдні +5 +10 градусів. Вночі температура опуститься до +4 -1, у південних областях буде +2 +7 градусів.

По Україні плюсова температура, але в Карпатах негода: прогноз синоптиків

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби у Києві від +1 до +3 градусів.

По Україні плюсова температура, але в Карпатах негода: прогноз синоптиків

Нагадаємо, рятувальники попереджали про загрозу сходження лавин у Карпатах. Українців закликали не йти в гори.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.

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