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Запад Украины накрыла снежная непогода: фото и видео последствий

Фото: запад Украины накрыли сильные снегопады (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода накрыла запад Украины в ночь на 22 декабря. Спасатели рассказали о последствиях стихии в Закарпатской и Львовской областях.

Подробнее о непогоде в Украине - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Facebok Главного управления ГСЧС в Закарпатской области, Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, Telegram-канал "Укрэнерго", пресс-службу ГСЧС Львовской области.

Закарпатская область

Закарпатье ночью накрыл снег и мокрый снег. В ряде населенных пунктов деревья упали на дороги, заблокировав их.

Подразделения спасателей 13 раз выезжали для распыления 50 поваленных деревьев, препятствовавших движению транспорта. Речь идет о Мукачевском, Хустском и Тячевском районах.

Возле села Лецовица в Мукачевском районе спасатели вытащили автомобиль, который из-за снегопада снесло в кювет.

Кроме того, около полуночи был обесточен пост полиции в селе Нижние Ворота, был подключен генератор местного пожарно-спасательного поста. В Закарпатской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

 

Фото: Закарпатье накрыли сильные снегопады (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области заявила, что по состоянию на утро проезд по всем дорогам государственного значения на территории Закарпатья обеспечен. Также сняты ограничения на движение грузовиков, которые были введены накануне вечером из-за сильных снегопадов.

 

Львовская область

Сильный снег также наблюдался в Самборском и Стрыйском районах Львовской области. На дорогах была затруднена ситуация.

Спасатели отбуксировали 8 большегрузных автомобилей на трассе Киев-Чоп.

 

Фото: во Львовской области застряли грузовики (lv.dsns.gov.ua)

Отключения света

"Укрэнерго" сообщает, что по состоянию на утро 22 декабря обесточено из-за непогоды 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях.

Самая сложная ситуация - на Закарпатье. Там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.

Погода в Украине

Сегодня в Украине днем облачно с прояснениями. В большинстве областей без существенных осадков, но на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем. Также на западе Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Карпатах сегодня будет бушевать непогода. По прогнозам синоптиков, ожидается вьюга, шквальные порывы до 20-25 м/с.

Температура воздуха днем по Украине +1 +6 градусов, на юге +5 +10 градусов. Ночью температура опустится до +4 -1, в южных областях будет +2 +7 градусов.

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