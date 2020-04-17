ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Закарпатской области зафиксировали рекордную вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:21
В Закарпатской области зафиксировали рекордную вспышку коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтвердили 34 новых заболевания

В Закарпатской области за прошлые сутки зафиксировали 34 новых случая заболевания коронавирусом, что является антирекордом по количеству новых заражений. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре общественного здоровья.

Сообщается, что всего в области количество случаев COVID-19 увеличилось до 150, из них 31 у медработников.

"Отобраны 96 образцов биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и направлено в вирусологическую лабораторию для исследования. 34 лицам подтвержден диагноз COVID-19, из них 8 - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки за медпомощью обратились 366 человек, 11 из которых с признаками острой пневмонии, 5 - с подозрением на коронавирус.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 501 новый случай заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели.

Также сообщалось, что рекордное количество новых заболеваний за сутки подтвердили во Львовской области. За 16 апреля коронавирус выявили у 37 человек, всего в области 203 инфицированных.

С начала марта Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ Опубликован закон об обработке данных больных СOVID-19 без их согласия
Новости Украины Закарпатская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь