В Закарпатской области зафиксировали рекордную вспышку коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтвердили 34 новых заболевания

В Закарпатской области за прошлые сутки зафиксировали 34 новых случая заболевания коронавирусом, что является антирекордом по количеству новых заражений. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре общественного здоровья.

Сообщается, что всего в области количество случаев COVID-19 увеличилось до 150, из них 31 у медработников.

"Отобраны 96 образцов биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и направлено в вирусологическую лабораторию для исследования. 34 лицам подтвержден диагноз COVID-19, из них 8 - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки за медпомощью обратились 366 человек, 11 из которых с признаками острой пневмонии, 5 - с подозрением на коронавирус.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 501 новый случай заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом. Всего по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели.

Также сообщалось, что рекордное количество новых заболеваний за сутки подтвердили во Львовской области. За 16 апреля коронавирус выявили у 37 человек, всего в области 203 инфицированных.