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Во Львове зафиксирован резкий рост случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 10:03
Во Львове зафиксирован резкий рост случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львове за сутки инфицировались 37 человек

Во Львове зафиксирован резкий рост случаев коронавируса, за сутки заразились 37 человек. Об этом написал мэр города Андрей Садовый на своем Telegram-канале.

Садовый призывает людей оставаться дома.

"Имеем +37 новых больных за сутки во Львове. Это наибольший рост за все время карантина", - заявил он.

Напомним, во Львовской области выявлено 203 случая коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области зафиксировали еще две смерти от коронавируса COVID-19. Вчера в Новоселицкой ЦРБ скончалась пациентка 1967 года рождения, больна коронавирусом. Также в городской больнице скончался мужчина 1955 года рождения с подозрением на COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро 17 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 4662. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Вместе с тем, в Украине за минувшие сутки подтвердили 9 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Официально подтверждены 125 смертей у пациентов с коронавирусом.

В Черновицкой области зафиксировали еще две смерти от коронавируса Новый антирекорд: Минздрав зафиксировал 500 новых случаев заражения коронавирусом
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