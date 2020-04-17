Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львове за сутки инфицировались 37 человек

Во Львове зафиксирован резкий рост случаев коронавируса, за сутки заразились 37 человек. Об этом написал мэр города Андрей Садовый на своем Telegram-канале.

Садовый призывает людей оставаться дома.

"Имеем +37 новых больных за сутки во Львове. Это наибольший рост за все время карантина", - заявил он.

Напомним, во Львовской области выявлено 203 случая коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области зафиксировали еще две смерти от коронавируса COVID-19. Вчера в Новоселицкой ЦРБ скончалась пациентка 1967 года рождения, больна коронавирусом. Также в городской больнице скончался мужчина 1955 года рождения с подозрением на COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро 17 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 4662. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Вместе с тем, в Украине за минувшие сутки подтвердили 9 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Официально подтверждены 125 смертей у пациентов с коронавирусом.