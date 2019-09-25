В Закарпатской области задержали подозреваемых в покушении на полицейского

В Закарпатской области правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции, которое произошло в июле этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что заказчиком нападения на офицера был 38-летний житель Ужгорода, экс-сотрудник милиции, который в 2014 году был уволен с должности и имел тесные связи с местным криминалитетом. Экс-милиционер организовал преступную группу, которая выполняла уголовные заказы.

"Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, который для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления, связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали организатора и 25-летнего исполнителя покушения на сотрудника полиции. Также были проведены 60 обысков по месту проживания других фигурантов, в ходе которых были обнаружены и изъяты 4 пистолета, 1 ружье, более 100 патронов, оргтехника, телефоны, банковские карты, денежные средства и черновые записи.

По данным РБК-Украина одним из задержанных является сотрудником специального подразделения полиции "ТОР".

"В настоящее время задержанные уже доставлены в Киев, им объявлены подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям", - добавили в ведомстве.

Как сообщается, 11 июля неизвестные обстреляли легковой автомобиль, в котором находился начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции. Правоохранитель не пострадал.

Сразу после нападения полиция установила свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели непосредственно нападающего, а также обнаружили орудие преступления - пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм, который злоумышленник утопил в реке Уж.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области при задержании злоумышленника пострадал правоохранитель. Злоумышленник умышленно причинил телесные повреждения сотруднику полиции. Полицейский получил два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки.