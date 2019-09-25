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В Днепропетровской области при задержании пострадал полицейский

Новости » Происшествия    25.09.2019 - 16:10
В Днепропетровской области при задержании пострадал полицейский
Фото: место инцидента (npu.gov.ua)

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет

В Днепропетровской области при задержании пострадал полицейский, злоумышленник умышленно причинил телесные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, полицейский получил два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки. Оперативника доставили в больницу.

"25 сентября в Ингулецком районе в Кривом Роге во время задержания подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям", - говорится в сообщении.

Сейчас 22-летний нападающий задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа. В 2017 году за указанное преступление двое человек были задержаны, еще один скрывался от полиции. В настоящее время задержанный будет отвечать перед законом не только за преступление, совершенное два года назад, а и за нападение на полицейского.

По факту ранения полицейского возбуждено уголовное производство по части 2 статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие работника правоохранительного органа).

Напомним, в Киеве иностранец стрелял в полицейских. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщает РБК-Украина, 17 сентября в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом осуществил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

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