У Закарпатській області затримали підозрюваних в замаху на поліцейського

У Закарпатській області правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції, який стався в липні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Правоохоронці з'ясували, що замовником нападу на офіцера був 38-річний житель Ужгороду, екс-співробітник міліції, який у 2014 році був звільнений з посади та мав тісні зв'язки з місцевим криміналітетом. Екс-міліціонер організував злочинну групу, яка виконувала кримінальні замовлення.

"Організатором вбивства виявився лідер злочинного угрупування, екс-міліціонер, який для ліквідації жертви підібрав кілера. Мотив злочину, пов'язаний з припиненням так званих "сіток", які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати ВРУ, шляхом підкупу виборців", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці затримали організатора та 25-річного виконавця замаху на співробітника поліції. Також було проведено 60 обшуків за місцем проживання інших фігурантів, в ході яких було виявлено та вилучено 4 пістолети, 1 рушницю, більше 100 набоїв, оргтехніку, телефони, банківські карти, кошти та чорнові записи.

За даними РБК-Україна одним із затриманих є співробітником спеціального підрозділу поліції "ТОР".

"На теперішній час затриманих вже доставлено до Києва та оголошено підозри, встановлюється їхня причетність до інших злочинів", - додали у відомстві.

Як повідомляється, 11 липня невідомі обстріляли легковий автомобіль, в якому перебував начальник Управління захисту економіки у Закарпатській області Департаменту захисту економіки Нацполіції. Правоохоронець не постраждав.

Відразу після нападу поліція встановила свідків та очевидців події, які бачили безпосередньо нападника, а також виявили знаряддя злочину - пістолет-кулемет "Скорпіон" калібру 7,65 мм, який зловмисник втопив у річці Уж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області при затриманні зловмисника постраждав правоохоронець. Зловмисник умисно заподіяв тілесні ушкодження співробітнику поліції. Поліцейський отримав два ножових поранення гострим предметом в область ноги та руки.