У Закарпатській області затримали членів угруповання, які обкрадали термінали

Фото: місце інциденту (npu.gov.ua)

Чоловіки умисно, з метою викрадення грошей, пошкоджували техніку та зникали з місця злочину

У Закарпатській області правоохоронці затримали членів угруповання, які обкрадали термінали "I-Box". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що троє чоловіків обгрунтовано підозрюються у вчиненні крадіжок та умисному пошкодженні платіжних терміналів "I-Box".

"Зловмисники - це троє мешканців міста Мукачево віком від 24-х до 31-го років. Чоловіки вже не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців. Раніше вони фігурували у справах щодо незаконного обігу наркотичних препаратів. Автомобіль ВАЗ-2110, на якому пересувалися чоловіки, помістили на арештмайданчик", - йдеться у повідомленні.

Також cтаном на тепер йдеться про 13 випадків. Орудували злочинці в Іршаві, Виноградові, у Мукачеві.

Зазначимо, що випадок, що мав місце в Ужгороді, у мережі набув особливого резонансу, адже йшлося про крадіжку з терміналу на автобусній зупинці по вулиці Митна.

Дії зловмисників кваліфіковано за статтею 194 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна та крадіжка з проникненням).

Фото: місце інциденту (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харківській області невідомі підірвали банкомат при спробі пограбування. Подія сталася 6 вересня близько 4:20. Невідомі намагалися пограбувати банкомат, який знаходився всередині одного з магазинів. В результаті вибуху ніхто не постраждав. На даний момент вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Також повідомлялося, що в липні в Харкові та Люботині підірвали банкомати. Злоумышлинникам вдалося викрасти гроші з банкоматів, хоча сума викрадених коштів не повідомлялася.