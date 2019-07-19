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В Харькове и области подорвали банкоматы

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 10:58
В Харькове и области подорвали банкоматы
Фото: место взрыва (hk.npu.gov.ua)

В результате взрывов никто не пострадал

Полиция разыскивает лиц, которые взорвали банкоматы в Киевском районе Харькова и городе Люботине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что информация о взрывах банкоматов поступила в Киевский отдел полиции Харькова в 3:40 и в 4:20 часов ночи в полицию города Люботина.

"Во время осмотра места происшествия на улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества. Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине. Сумма похищенных денежных средств выясняется", - сообщают правоохранители.

Полиция изъяла вещественные доказательства и направила на экспертизу. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

В Харькове и области подорвали банкоматы

Фото: разрушенный банкомат (hk.npu.gov.ua)

Напомним, вчера в Харькове полиция проверяла информацию о минировании 56 объектов. По предварительной информации, в полицию 18 июля поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, в городе Ровно подожгли легковой автомобиль, обклеенный агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу на выборы 2019.

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