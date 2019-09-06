В Харьковской области взорвали банкомат

Фото: взорванный банкомат (hk.npu.gov.ua)

Похитить деньги из банкомата не удалось

В пгт Слобожанское Харьковской области неизвестные взорвали банкомат при попытке ограбления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщают в нацполиции, происшествие произошло 6 сентября около 4:20. Неизвестные пытались ограбить банкомат, который находился внутри одного из магазинов.

"Неизвестные разбили окно магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Донецке произошел взрыв во время уборки мусора возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк". В результате взрыва пострадал "полицейский" так называемой "ДНР".

Также сообщалось, что в июле в Харькове и Люботине взорвали банкоматы. Злоумышлинникам удалось похитить деньги из банкоматов, хотя сумма похищенных средств не сообщалась.