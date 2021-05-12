В Закарпатской области на взятке задержали налоговиков: требовали деньги у предпринимателя

В Закарпатской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке двух налоговых инспекторов. Они вымогали у местного предпринимателя 250 тысяч за уклонение от уплаты налогов.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По версии следствия, начальник отдела и ревизор-инспектор главного управления Государственной налоговой инспекции в Закарпатской области вымогали у местного предпринимателя 250 тысяч гривен за освобождение от уплаты 980 тысяч налогов и сопутствующих штрафных санкций.
Отмечается, что налоговики были задержаны при получении первой части взятки в размере 180 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о предъявлении им подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по предварительному сговору. Также решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Инспекторам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и последующим запретом на три года занимать определенные должности и осуществлять некоторые виды деятельности.
Фото: задержание налоговиков на взятке (dbr.gov.ua)
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