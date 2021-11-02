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В Закарпатской области выявили полиомиелит у школьницы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит. Девочка находится в больнице, у нее парализовало ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал zaxid.net.

О выявлении у школьницы полиомиелита изданию сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева. По ее словам, в результате заражения инфекцией у ребенка развился паралич. Медик уточнила, что кроме заболевшей девочки в семье еще двое детей и они все не вакцинированы.

Соловьева добавила, что выявленный у школьницы полиомиелит не связан с недавно обнаруженными четырьмя случаями заражения инфекцией в Закарпатской области.

Напомним, в начале октября в Ровенской области зафиксировали случай полиомиелита у 1,5 годовалого ребенка. Его родители отказывались сделать ему прививку из-за религиозных убеждений.

Отметим, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об обнаружении в Закарпатской и Ровенской области вируса, который вызывает полиомиелит.

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