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Под угрозой дети: на Закарпатье выявили вирус полиомиелита

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Закарпатская область, Пятница 29 октября 2021 14:24
Под угрозой дети: на Закарпатье выявили вирус полиомиелита Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Закарпатской области обнаружили вирус, который вызывает полиомиелит. Его выявили в рамках эпидемиологического расследования случая полиомиелита в Ровенской области.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", - заявил он.

По словам Кузина, выявленные на Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры предпримет государство, а пока мы ждем результаты, под угрозой все не вакцинированные дети страны до 5 лет", - подчеркнул главный санврач.

При этом он добавил, что единственная защита от полиомиелита - вакцинация.

Напомним, в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка, родители которого сознательно отказывались от вакцинации.

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