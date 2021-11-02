ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Закарпатской области выявили полиомиелит у школьницы

Новина українською →
Ужгород, Вторник 02 ноября 2021 16:22
В Закарпатской области выявили полиомиелит у школьницы Фото: у школьницы в Закарпатской области выявили полиомиелит (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит. Девочка находится в больнице, у нее парализовало ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал zaxid.net.

О выявлении у школьницы полиомиелита изданию сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева. По ее словам, в результате заражения инфекцией у ребенка развился паралич. Медик уточнила, что кроме заболевшей девочки в семье еще двое детей и они все не вакцинированы.

Соловьева добавила, что выявленный у школьницы полиомиелит не связан с недавно обнаруженными четырьмя случаями заражения инфекцией в Закарпатской области.

Напомним, в начале октября в Ровенской области зафиксировали случай полиомиелита у 1,5 годовалого ребенка. Его родители отказывались сделать ему прививку из-за религиозных убеждений.

Отметим, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об обнаружении в Закарпатской и Ровенской области вируса, который вызывает полиомиелит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Вакцинация
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине