В Закарпатской области выявили полиомиелит у школьницы

В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит. Девочка находится в больнице, у нее парализовало ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал zaxid.net .

О выявлении у школьницы полиомиелита изданию сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева. По ее словам, в результате заражения инфекцией у ребенка развился паралич. Медик уточнила, что кроме заболевшей девочки в семье еще двое детей и они все не вакцинированы.

Соловьева добавила, что выявленный у школьницы полиомиелит не связан с недавно обнаруженными четырьмя случаями заражения инфекцией в Закарпатской области.