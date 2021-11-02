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У Закарпатській області виявили поліомієліт у школярки

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Ужгород, Вівторок 02 листопада 2021 16:22
У Закарпатській області виявили поліомієліт у школярки Фото: у школярки в Закарпатській області виявили поліомієліт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт. Дівчинка перебуває в лікарні, у неї паралізувало ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал zaxid.net.

Про виявлення у школярки поліомієліту виданню повідомила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова. За її словами, в результаті зараження інфекцією у дитини розвинувся параліч. Медик уточнила, що крім хворої дівчинки в сім'ї ще двоє дітей і вони всі не вакциновані.

Соловйова додала, що виявлений у школярки поліомієліт не пов'язаний з нещодавно виявленими чотирма випадками зараження інфекцією в Закарпатській області.

Нагадаємо, на початку жовтня в Рівненській області зафіксували випадок поліомієліту у 1,5 однорічної дитини. Його батьки відмовлялися зробити йому щеплення через релігійні переконання.

Зазначимо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив про виявлення в Закарпатській та Рівненській області вірусу, який викликає поліомієліт.

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