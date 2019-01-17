В Украине завтра ожидается усиление ветра и до +8 градусов тепла

Иллюстративное фото (УНИАН)

Кроме того, в Украине завтра местами ожидается мокрый снег и дождь

В Украине завтра, 18 января 2019 года, ожидается усиление ветра и до +8 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в Украине существенных осадков не ожидается. Вместе с тем, на Закарпатье и Прикарпатье возможен мокрый снег и дождь, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

"На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что температура воздуха 18 января ночью в западных и северных областях составит от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, на остальной территории страны от -2 до -7 градусов мороза; днем в Украине ожидается от 0 до +5 градусов тепла, в южной части - до +8 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, сегодня, 17 января, на западе Украины ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, в Киеве завтра существенных осадков не ожидается, температура днем может подняться до +3 градусов тепла, на дорогах столицы гололедица.