В Закарпатской области сгорели 35 га на территории военного лесничества

Фото: место происшествия (zk.dsns.gov.ua)

Тушение пожара продолжалось почти сутки

На территории Ужгородского военного лесничества в Закарпатской области в результате пожара сгорело 35 гектаров леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 1 апреля в 17:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников и лесной подстилки на территории Ужгородского военного лесничества, в районе с. Цыгановке Ужгородского района.

На время получения сообщения, площадь пожара составляла около 5 га. Уже через короткий срок времени и усиление ветра его площадь увеличилась до 35 га.

Для ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В 19:12 пожар на площади 35 га удалось локализовать, его ликвидация продолжалась до 11:05 02 апреля.

Нанесенный материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Фото: место происшествия (zk.dsns.gov.ru)

РБК-Украина писало, что в Киеве утром, 2 апреля, горел бизнес-центр ModnaVilla. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Напомним, в период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства в Украине начался "сезон тишины".