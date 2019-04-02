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У Закарпатській області згоріли 35 га на території військового лісництва

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 17:23
У Закарпатській області згоріли 35 га на території військового лісництва
Фото: місце події (zk.dsns.gov.ua)

Гасіння пожежі тривало майже добу

На території Ужгородського військового лісництва у Закарпатській області унаслідок пожежі згоріли 35 га лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Як повідомляється, 1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників та лісової підстилки на території Ужгородського військового лісництва, в районі с. Циганівці Ужгородського району.

На час отримання повідомлення, площа пожежі складала близько 5 га. Вже через короткий термін часу та посилення вітру її площа збільшилася до 35 га.

Для ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. О 19:12 пожежу на площі 35 га вдалося локалізувати, її ліквідація тривала до 11:05 02 квітня.

Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються.

Фото: місце події (zk.dsns.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Києві вранці, 2 квітня, палав бізнес-центр ModnaVilla. Площа пожежі склала 150 кв. м.

Нагадаємо, у період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою в Україні розпочався "сезон тиші".

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