В Закарпатской области разрешили работу бассейнов и спа-зон

Сегодня, 22 июля, в Закарпатской области позволили возобновить работу бассейнам и спа-зонам. Такое решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации.

Глава ведомства Алексей Петров также рассказал, что дошкольные учебные заведения пока будут оставаться закрытыми в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Все последующие дни мы будем консультироваться с соответствующими службами по этому вопросу, однако по состоянию на сегодня эпидемиологи категорически против открытия детских садов", - сказал Петров.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня примет решение о продлении карантина в Украине до августа.

Кроме того, сообщалось, что адаптивный карантин в Киеве могут продолжать еще полтора года - до 2022.

Напомним, по состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 людей.