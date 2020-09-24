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В Закарпатской области разоблачили чиновников на незаконной вырубке леса

Автор: Андрей Козловский

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более 3,5 млн гривен. Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого должностным лицам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, чиновники Мокрянського лесного хозяйства допустили незаконную рубку деревьев ценных пород на территории госпредприятия, что нанесло ущерб государству на более чем 3 миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства трем должностным лицам лесхоза, в том числе и исполняющему обязанности директора, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УКУ", - сообщили в СБУ.

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Еще одну схему разоблачили в Великоберезнянском лесхозе. Там служащие госпредприятия способствовали вырубкам древесины лесного фонда для дальнейшего сбыта коммерческим структурам. Такие незаконные вырубки леса нанесли ущерб государству почти на 500 тысяч гривен.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее в Закарпатской области двум бывшим чиновникам сообщили о подозрении за незаконную вырубку леса.

Также из-за наводнения на западе Украины Генеральная прокуратура открыла несколько уголовных дел, в том числе - за незаконные вырубки лесов.

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