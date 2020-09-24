У Закарпатській області викрили посадовців на незаконній вирубці лісу

У Закарпатській області Служба безпеки України викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За попередньою інформацією, посадовці Мокрянського лісового господарства допустили незаконну рубку дерев цінних порід на території держпідприємства, що завдало шкоду державі на понад 3 мільйони гривень.

"У межах кримінального провадження трьом посадовцям держлісгоспу, у тому числі й виконуючому обов’язки директора, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 ККУ", - повідомили в СБУ.

Ще одну схему викрили у Великоберезнянському лісгоспі. Там службовці держпідприємства сприяли вирубкам деревини лісового фонду для подальшого збуту комерційним структурам. Такі незаконні рубки лісу завдали шкоду державі на майже 500 тисяч гривень.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області двом колишнім посадовцям повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу.

Також через повені на заході України Генеральна прокуратура відкрила кілька кримінальних справ, у тому числі - через незаконні вирубки лісів.