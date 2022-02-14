UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Закарпатье трассу на Львов завалило камнями с гор

Автор: РБК-Украина

Снежные оползни и камни временно заблокировали движение в Раховском районе Закарпатской области. На данный момент движение восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Закарпатской области.

Отмечается, что трассу государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов неподалеку от урочища Кузий завалило камнями.

"На верховом откосе произошло смещение почвы, что и повлекло за собой падение. На место оползня сразу же выехала подрядная организация "ПБС", оперативно расчистившая путь. Проезд автомобилей на этом отрезке трассы свободен. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 12 февраля на неподалеку от села Дилове снежные оползни блокировали движение транспорта. Дорожники расчистили две снежные лавины объемом 130 и 260 кубических метров.

По прогноз синоптиков, сегодня на территории Закарпатской области ожидается гололед.

"В течение суток проезд по государственным дорогам области обеспечивали 45 единиц техники. Пока все автодороги Закарпатья проездные, в том числе и перевалы. Покрытие местами мокрое. Уважаемые водители, будьте осторожны на дороге и соблюдайте безопасное расстояние, помните о скорости", - добавили в Службе автомобильных дорог.

Напомним, что сегодня в большинстве регионов Украины будет теплая и сухая погода.

Как сообщало РБК-Украина, в Карпатах спасатели эвакуировали группу пострадавших туристов-лыжников, среди которых был девятилетний ребенок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьПогода