ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Без осадков и до +10 днем: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 20:00
Без осадков и до +10 днем: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине 14 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В понедельник, 14 февраля, в Украине синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -7 до +10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В течение 14 февраля на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -7, днем - от +5 до +10 градусов.

В Карпатах завтра ожидается умеренная опасность схода снежных лавин (2 уровень). Они могут произойти в случае повышенных нагрузок в основном на крутых склонах. Синоптики отметили, что в целом ситуация благоприятная для похода в горы.

Без осадков и до +10 днем: прогноз погоды на завтра

Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 14 февраля (meteo.gov.ua)

Температура воздуха 14 февраля по регионам:

  • на западе днем от +5 до +8, ночью от -3 до -5;
  • на севере днем от +3 до +5, ночью от -4 до -6;
  • на востоке днем от +2 до +5, ночью от -5 до -7;
  • на юге днем от +6 до +10, ночью от -2 до -4;
  • в центре днем от +3 до +7, ночью от -3 до -5.

Без осадков и до +10 днем: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 14 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в течение 14 февраля осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -4 градусов, днем - от +4 до +6.

Без осадков и до +10 днем: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 14 февраля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили о возможных подтоплениях в ряде регионов из-за потепления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Укргидометцентр
NEWS
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы