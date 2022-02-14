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Среди пострадавших был ребенок. В Карпатах эвакуировали группу травмированных лыжников

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Львовская область, Понедельник 14 февраля 2022 11:43
Среди пострадавших был ребенок. В Карпатах эвакуировали группу травмированных лыжников Фото: Спасатели эвакуировали пострадавших туристов (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В Карпатах спасатели Славской поисково-спасательной бригады эвакуировали группу травмированных лыжников. Среди пострадавших был девятилетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во Львовской области горные спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, среди которых был девятилетний ребенок", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали лыжников быть внимательными во время катания.

В ГСЧС напомнили правила безопасности на горнолыжных трассах:

  • соблюдать безопасную скорость, которая даст время для дополнительного маневра во избежание столкновения;
  • не злоупотреблять спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
  • надевать защитное снаряжение.

Напомним, перед выходными в Карпатах наблюдались усложненные погодные условия, в результате которых значительно ухудшилась видимость.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в западных областях 14 февраля продолжится подъем уровней воды.

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