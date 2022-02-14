Среди пострадавших был ребенок. В Карпатах эвакуировали группу травмированных лыжников
В Карпатах спасатели Славской поисково-спасательной бригады эвакуировали группу травмированных лыжников. Среди пострадавших был девятилетний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Во Львовской области горные спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, среди которых был девятилетний ребенок", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали лыжников быть внимательными во время катания.
В ГСЧС напомнили правила безопасности на горнолыжных трассах:
- соблюдать безопасную скорость, которая даст время для дополнительного маневра во избежание столкновения;
- не злоупотреблять спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
- надевать защитное снаряжение.
Напомним, перед выходными в Карпатах наблюдались усложненные погодные условия, в результате которых значительно ухудшилась видимость.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что в западных областях 14 февраля продолжится подъем уровней воды.