На Закарпатье трассу на Львов завалило камнями с гор

Снежные оползни и камни временно заблокировали движение в Раховском районе Закарпатской области. На данный момент движение восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Закарпатской области.

Отмечается, что трассу государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов неподалеку от урочища Кузий завалило камнями.

"На верховом откосе произошло смещение почвы, что и повлекло за собой падение. На место оползня сразу же выехала подрядная организация "ПБС", оперативно расчистившая путь. Проезд автомобилей на этом отрезке трассы свободен. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 12 февраля на неподалеку от села Дилове снежные оползни блокировали движение транспорта. Дорожники расчистили две снежные лавины объемом 130 и 260 кубических метров.

По прогноз синоптиков, сегодня на территории Закарпатской области ожидается гололед.

"В течение суток проезд по государственным дорогам области обеспечивали 45 единиц техники. Пока все автодороги Закарпатья проездные, в том числе и перевалы. Покрытие местами мокрое. Уважаемые водители, будьте осторожны на дороге и соблюдайте безопасное расстояние, помните о скорости", - добавили в Службе автомобильных дорог.