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На Закарпатті трасу на Львів завалило камінням з гір

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Закарпатська область, Понеділок 14 лютого 2022 14:09
На Закарпатті трасу на Львів завалило камінням з гір Фото: на Закарпатті снігові лавини блокували рух транспорту (facebook.com/cadzkp)
Автор: РБК-Україна

Снігові зсуви та каміння тимчасово заблокували рух у Рахівському районі Закарпатської області. Проте дорожники оперативно усунули наслідки негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг Закарпатської області.

Зазначається, що трасу державного значення Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів неподалік урочища Кузій завалило камінням.

"На верховому схилі стався зсув грунту, що і спричинило за собою падіння. На місце зсуву відразу ж виїхала підрядна організація "ПБС", оперативно розчистила шлях. Проїзд автомобілів на цьому відрізку траси вільний. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ніч на 12 лютого на неподалік від села Ділове снігові зсуви блокували рух транспорту. Дорожники розчистили дві снігові лавини об'ємом 130 і 260 кубічних метрів.

За прогноз синоптиків, сьогодні на території Закарпатської області очікується ожеледь.

"Протягом доби проїзд державними дорогами області забезпечували 45 одиниць техніки. Поки всі автодороги Закарпаття проїзні, в тому числі і перевали. Покриття місцями мокре. Шановні водії, будьте обережні на дорозі і дотримуйтесь безпечну відстань, пам'ятайте про швидкість", - додали в Службі автомобільних доріг.

Нагадаємо, що сьогодні в більшості регіонів України буде тепла і суха погода.

Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах рятувальники евакуювали групу постраждалих туристів-лижників, серед яких була дев'ятирічна дитина.

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