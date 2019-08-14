В Закарпатской области произошло массовое отравление людей

В Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых 8 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, люди отравились в селе Слобода. Всего на свадьбе находились 190 человек.

"На протяжении 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало о массовом отравления людей в Винницкой области, в результате которого пострадали 12 человек, среди которых трое детей. Все они до сих пор находятся в больнице.

Напомним, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы.

Также 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети.