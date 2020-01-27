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Пожар в здании Минкульта: 4 человека спасены

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 13:05
Пожар в здании Минкульта: 4 человека спасены
Фото: место пожара (РБК-Украина)

Во время пожара в здании Минкульта спасли 4 человек

Во время пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта удалось спасти 4 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Два человека с 3-го этажа горящего здания спасатели достали с помощью лестницы. Еще двух человек удалось спасти на лестничных клетках. Указанные лица осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались.

В целом, до прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние отошло около 220 человек. Пожар площадью 30 кв. м локализовали в 11:03, а полностью ликвидировали в 11:24.

"Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и около 45 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.

Фото: место пожара (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в 10:14 на ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры, молодежи и спорта возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания.

В Киеве горит здание Минкульта, проводится массовая эвакуация ГСЧС внепланово проверяет противопожарную безопасность по Украине
Новости Украины КиевМинистерство культурыпожарГСЧС
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